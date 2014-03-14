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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 09:01 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月14日-3月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家    规模       发行细节
 3/14          日本               五年期公债
 3/17   1350   法国               国库券(BTF)
                                  
 3/18          日本               20年期公债
 3/18          日本               12个月期贴现国库券
 3/19          日本               三个月期贴现国库券
 3/19          德国    40亿欧元   10年期联邦债券
 3/19          葡萄牙             国库券
 3/20          日本               两个月期贴现国库券
 3/20          法国               中期政府债券(BTAN)/指数关联
                                  债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 李爽)
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