《路透晚报》--3月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：支付宝等线下二维码支付业务突遭叫停，虚拟信用卡或“夭折”

中国方兴未艾的无卡移动支付业务突起风云。三位消息人士周五透露，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。

--《特别报导》中国银联卡被非法用于境外套现，规避资本管制

路透的一项调查研究发现，越来越多的中国人利用银联卡非法向境外转移资金。这些数十亿美元的巨额资金，通过中国政府支持的支付卡网络--中国银联，源源不断流入赌城澳门。

--中国政策：交通运输大部门改革完成，统管铁路、航空、邮政

中国交通运输大部门体制改革尘埃落定。交通部官方网站刊登的新闻稿称，调整后的交通运输部将负责管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局。

--中国经济：银行业大砍给过度发展行业的贷款，最高降幅达20%-消息人士

了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。

--《分析》搜寻失联飞机中国展示军力，或令邻国忐忑不安

从高清卫星到先进军舰，中国在马航失联飞机搜寻行动中充分展示军力，令亚洲邻国对中国未来将如何巩固地区影响力提高戒心。

--台湾财政：行政院明年总预算案目标节流450亿台币，占今年岁出的2.35%

台湾行政院周四稍晚表示,有监于政府每年财政缺口预估约2,700亿台币，2015年度总预算编列将目标节省开支450亿台币；这约占2014年总预算案岁出总额的2.35%。

--《焦点》保险法修正案六月拼立院三读，台湾保险业海外投资大进补

今年台湾重要财经法案--保险法修正案近期已列入立法院本会期优先审查法案，保险业海外投资可望再见松绑，业内已暗自盘算准备钱进海外，今年台湾保险业将再掀资金迁徙潮。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》经济疲弱预期支撑现券强势，收益率料缓步下行

中国银行间市场周五现券延续强势，金融债表现更为出彩，收益率普跌；目前对于中国经济延续疲弱表现的预期仍占据上风，货币政策近期维稳的意味亦较为明显，资金面持续宽松，机构对后市行情多谨慎看好。

--中国新债：戴姆勒成首家在华发行非金融债务融资工具境外企业，规模5亿元

中国银行间市场交易商协会周五召开发布会称，梅赛德斯-奔驰(中国)的外方母公司--德国戴姆勒今日在中国发行的一年期非金融企业债务融资工具，票面利率为5.2%，成为首家在华发行该类融资工具的境外企业。

--中国票据市场：转贴利率反弹季末因素渐发酵，资金预期偏暖续涨空间有限

经过连续的下跌后，本周中国票据市场转贴利率震荡中反弹。虽然近期资金面仍偏宽松，但季末临近银行调整信贷规模因素逐步发酵，推升部分机构出票意愿。

【外汇】

--《焦点》人民币汇率暂难选边站，需警惕贬值预期升温

人民币即期汇率现阶段的确难以再有选边站的机会。中国内外部基本面面临种种不确定性，人民币遭受暴跌后预期出现的分化又被监管层或明或暗地刻意维护，中短期的汇率双向波动态势正获强化。

--路透调查：人民币人气转呈空头，空头部位为2012年中期以来最高

路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压低人民币以打压投机客。

--中国汇市：人民币收盘大跌创逾10个月新低，受远期购汇加重拖累

人民币兑美元即期周五收盘大跌，并创逾10个月新低。中间价略贬至逾三个月低位，且远期购汇明显升温，带动在岸和离岸即期价格于午盘扩大跌幅。尽管本周收贬0.39%，但短期方向仍不明朗。

--台湾央行：1月底人民币占外币存款比重为21%，呼吁控管人民币投资风险

台湾央行周五表示，至1月底人民币占外币存款比重为21%；这是央行首次公布台湾地区人民币存款占外币的占比。

--离岸人民币：易方达RQFII国债ETF周五挂牌，规模20亿元人民币

中国内地第四大公募基金--易方达旗下香港公司追踪国债指数的交易所买卖基金（ETF）周五在香港联交所上市，这是本地市场第二支上市的RQFII(人民币合格境外机构投资者)国债ETF。

--离岸人民币：中国国开行发行10亿元三年期点心债，利率3.35%

中国国家开发银行周四称，成功发行10亿元三年期香港人民币债券，利率3.35%，认购倍数达1.87。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收低，银行、地产等权重股领跌

中国股市沪综指周五收低。此前涉足互联网金融的中信银行受利空冲击，今日走势急转直下并带动银行板块整体下跌，地产等权重股亦跌幅居前。分析师指出，大盘下跌力度受此冲击有所加大。

--《技术分析》中国股市沪综指2,000点附近震荡积蓄下跌动能

中国股市沪综指本周再下台阶，期间下破1月中旬前低，随后因短线卖压释放过大引发弱势反弹。技术面显示，短期均线系统再成空头排列，整体量能呈萎缩之势，大盘在2,000点附近震荡以为进一步下跌积蓄动能。

--《台湾金融市场一周展望》内外资有志一同齐看多，台股〞涨〞声响起

尽管眼前就有克里米亚的地缘政治变数、和美联储利率会议，但无碍台湾股市中期看多趋势。市场预期政策作多，内外资齐聚做多台股，只要系统性风险不升高，台股下周有望上看九千点。

--《焦点》中粮集团海外收购交易可能让丸红雄心受挫

中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)在一周之内两次爆出收购海外谷物交易业务的消息，让日本贸易商丸红在中国市场获得丰厚收益的梦想变得有些黯淡。中国是全球最大的粮食市场。

--中国个股：*ST超日旗下青海锦国兴公司60%股权遭司法拍卖

近期爆出中国首起实质违约的上海超日太阳能科技股份有限公司债务纠纷又有新动向。浙江省桐乡市法院近日悄然公告，超日旗下青海锦国兴新能源科技有限公司60%股权下周六起公开拍卖，以偿还其所欠债务。

--香港个股：新世界发展拟供股筹资高至140亿港元，私有化内房分支

香港主要地产商--新世界发展周五宣布近两年半以来再次供股，并拟以186亿港元私有化旗下中国房地产分支--新世界中国，消息拖累新世界发展股价最多下挫逾15%。分析认为，新中股价长期偏低，大股东趁市场低迷进行私有化无可厚非，但房地产投资比重增加可能令新世界股价受压。

--《中国大宗商品综述》商品“金融升水”受挤，贸易融资前景黯淡

屋漏偏逢连夜雨。经过人民币汇率暴跌的打击，大宗商品贸易融资又遭遇中国首例债券违约的风暴，本就脆弱的基本面亦难以提供支撑，矿石和铜价大幅下跌，商品贸易融资前景空前不明朗。

--《焦点》中国秘密基金：导致铜市溃败的一支重要力量

在本周铜价挫至约四年低位的这波跌势中，持有巨大空头仓位的中国基金扮演了极为重要的角色，这表明他们在全球大宗商品市场上的影响力与日俱增。

--中国期市：沪金收创半年新高，地缘政治忧虑推升避险情绪