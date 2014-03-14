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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:55 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月14日

路透香港3月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.
765港元 )
    
    美股道琼工业指数周四收低-231.19,或-1.41%,报16108.89点.因对乌克兰和俄罗斯紧张局势的担忧加重，
且有更多迹象显示中国经济放缓。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价      涨跌幅     成交量    ADR折合每股普通股 较港
 股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       147.880   -2.06      31312            11.483      -0.84
 中国铝业                       8.300   -1.54      50029             2.578      -1.60
 中国移动                      44.850   -0.88     199664            69.652      -0.71
 中国人寿                      39.000   -3.18      95921            20.189      -1.28
 中石油                        98.070   -2.24      41414             7.615      -1.10
 中石化                        82.990   -2.83      46654             6.444      -1.31
 汇丰控股            <HSBC.K   49.850   -0.72    2023943            77.417      -0.75
 中电信                        40.540   -3.25      36420             3.148      -1.32
 中国联通                      11.730   -2.41     251051             9.108      -0.67
 兖州煤业                       6.350   -1.09      54454             4.931      -1.58
 华能国际                      31.510   -1.65      26405             6.117      -1.50
 南方航空                      15.950   -2.63       9941             2.477      -0.52
 东方航空                      16.910    0.36       2885             2.626       0.62
 中芯国际                       3.960    0.51      48820             0.615      -2.38
 (完)

 (整理　赵红梅)
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