《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7. 765港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-231.19,或-1.41%,报16108.89点.因对乌克兰和俄罗斯紧张局势的担忧加重， 且有更多迹象显示中国经济放缓。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港 股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 147.880 -2.06 31312 11.483 -0.84 中国铝业 8.300 -1.54 50029 2.578 -1.60 中国移动 44.850 -0.88 199664 69.652 -0.71 中国人寿 39.000 -3.18 95921 20.189 -1.28 中石油 98.070 -2.24 41414 7.615 -1.10 中石化 82.990 -2.83 46654 6.444 -1.31 汇丰控股 <HSBC.K 49.850 -0.72 2023943 77.417 -0.75 中电信 40.540 -3.25 36420 3.148 -1.32 中国联通 11.730 -2.41 251051 9.108 -0.67 兖州煤业 6.350 -1.09 54454 4.931 -1.58 华能国际 31.510 -1.65 26405 6.117 -1.50 南方航空 15.950 -2.63 9941 2.477 -0.52 东方航空 16.910 0.36 2885 2.626 0.62 中芯国际 3.960 0.51 48820 0.615 -2.38 (完) (整理 赵红梅)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha