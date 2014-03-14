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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:06 BJT

中国债市动态：现券走势恢复平稳，近期维持暖意预期仍强

路透上海3月14日 - 在受意外低于预期的经济数据影响加剧波动后，中国银行间债市周五现券走势恢复平稳，其中短券和部分金融债交投活跃。交易员认为，经济形势不佳，未来政策转松的可能性增加，若流动性不骤然收紧，近期债市有望维持暖意。

不过他们同时指出，即使短期看多，但以锁定盈利为目的获利卖盘频现，抑制现券收益率降幅，致整体变化不大。

另外，今日七天期回购加权利率趋稳，人民币利率互换早盘仅短端跌约1-2个基点(bp)，成交则较为清淡。

上海一券商交易员称，与上日下午突起波动相比，今日早盘现券趋稳，“金融债(收益率)隐隐在下，不过不是很明显。因为每下去一个点，就有很多卖盘出来。”

但他强调说，不佳的经济数据，以及央行近期维持流动性宽松的态度，令市场对近期债市乐观预期未减。

周四下午公布的中国1-2月工业、投资和消费同比增速皆逊于预期，尤其工业增速创下近五年最低水准。整体经济下行压力明显增加，一季度经济形势不容乐观，多数分析人士认为甚至可能保不住7.5%。

剩余期限近三年的国开行固息债140201券最新成交 在5.1100%，与上日尾盘持平。

资金市场上，七天期质押式回购加权利率 最新报在2.5451%，较上日上涨不到4个bp。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.912元，较上日结算价微涨0.012元，或0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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