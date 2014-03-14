中国债市动态：现券走势恢复平稳，近期维持暖意预期仍强

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海3月14日 - 在受意外低于预期的经济数据影响加剧波动后，中国银行间债市周五现券走势恢复平稳，其中短券和部分金融债交投活跃。交易员认为，经济形势不佳，未来政策转松的可能性增加，若流动性不骤然收紧，近期债市有望维持暖意。
不过他们同时指出，即使短期看多，但以锁定盈利为目的获利卖盘频现，抑制现券收益率降幅，致整体变化不大。
另外，今日七天期回购加权利率趋稳，人民币利率互换早盘仅短端跌约1-2个基点(bp)，成交则较为清淡。
上海一券商交易员称，与上日下午突起波动相比，今日早盘现券趋稳，“金融债(收益率)隐隐在下，不过不是很明显。因为每下去一个点，就有很多卖盘出来。”
但他强调说，不佳的经济数据，以及央行近期维持流动性宽松的态度，令市场对近期债市乐观预期未减。
周四下午公布的中国1-2月工业、投资和消费同比增速皆逊于预期，尤其工业增速创下近五年最低水准。整体经济下行压力明显增加，一季度经济形势不容乐观，多数分析人士认为甚至可能保不住7.5%。
剩余期限近三年的国开行固息债140201券最新成交 在5.1100%，与上日尾盘持平。
资金市场上，七天期质押式回购加权利率 最新报在2.5451%，较上日上涨不到4个bp。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.912元，较上日结算价微涨0.012元，或0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha