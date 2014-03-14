《新兴市场重要经济事件预告》--3月14日-3月21日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月14日(五)
达喀尔--世界银行常务副行长Berard Badre将会晤塞内加尔总统Macky Sall以及财长Amadou Ba，以讨论创新金融工具。
莫斯科--俄罗斯央行召开货币政策会议。
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定。
3月17日(一)
日内瓦--非洲CEO论坛(至3月19日)。发言者包括尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、中部非洲国家银行(BEAC)总裁Lucas Abaga Nchama、及毛里求斯财政部长Xavier-Luc Duval。
利川--韩国央行总裁金仲秀将在韩国央行地区经济报告的国际会议上致开幕词(0000)。
3月18日(二)
法兰克福--格鲁吉亚财长Nodar Khaduri在德国-格鲁吉亚经济论坛上讲话。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不会宣布利率决定。
3月19日(三)
暂无重要经济事件。
3月20日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开议息会议(0800)。
3月21日(五)
布尔萨--土耳其Uludag经济峰会(至3月22日)。发言嘉宾包括：土耳其财长Mehmet Simsek、德国前总统武尔夫(Christian Wulff)以及土耳其副总理Ali Babacan。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha