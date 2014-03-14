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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 09:15 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月14日-3月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月14日(五)

达喀尔--世界银行常务副行长Berard Badre将会晤塞内加尔总统Macky Sall以及财长Amadou Ba，以讨论创新金融工具。

莫斯科--俄罗斯央行召开货币政策会议。

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定。

3月17日(一)

日内瓦--非洲CEO论坛(至3月19日)。发言者包括尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、中部非洲国家银行(BEAC)总裁Lucas Abaga Nchama、及毛里求斯财政部长Xavier-Luc Duval。

利川--韩国央行总裁金仲秀将在韩国央行地区经济报告的国际会议上致开幕词(0000)。

3月18日(二)

法兰克福--格鲁吉亚财长Nodar Khaduri在德国-格鲁吉亚经济论坛上讲话。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不会宣布利率决定。

3月19日(三)

暂无重要经济事件。

3月20日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开议息会议(0800)。

3月21日(五)

布尔萨--土耳其Uludag经济峰会(至3月22日)。发言嘉宾包括：土耳其财长Mehmet Simsek、德国前总统武尔夫(Christian Wulff)以及土耳其副总理Ali Babacan。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 于春红)
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