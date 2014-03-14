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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 09:22 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货下跌，但有望录得11%的两周涨幅

5月玉米 本周下跌1.5%，是两个月内首度周线下跌。

谷物出口大国乌克兰政治疑虑升级，加上美国冬麦收成的不确定性，使得价格周四下跌有限。

美国农业部预计，上周包含新旧作在内的玉米出口销售量为78.5万吨，数量约为前一周的半数，接近分析师预估区间75万至150万吨的低端。

Allendale Inc对农户的调查结果显示，预估美国玉米种植面积为9,234.9万英亩，低于去年的9,536.5万英亩，但高于美国农业部2月时预估的9,200万英亩。这将是2011/12作物销售年度以来最小的种植面积。

两位贸易消息人士称，由于中国暴发禽流感，且目前为负值的压榨利润抑制需求，中国大豆进口商已取消船期在3-5月多达60万吨的南美大豆船货。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 670.00 -3.75 -0.56% -2.01% 614.32 76

CBOT玉米 481.75 -3.25 -0.67% -1.38% 463.20 62

CBOT大豆 1392.25 -4.00 -0.29% +0.38% 1363.93 45

CBOT稻米 $15.23 $0.01 +0.03% -0.16% $15.66 41

美国原油 $98.16 -$0.04 -0.04% +0.17% $100.66 31

汇率

欧元/美元 $1.386 -$0.001 -0.04% -0.29%

美元/澳元 0.903 0.000 -0.01% +0.49%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/李婷仪 审校 张若琪/于春红)
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