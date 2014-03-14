芝加哥期市：美国小麦期货下跌，但有望录得11%的两周涨幅

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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5月玉米 本周下跌1.5%，是两个月内首度周线下跌。
谷物出口大国乌克兰政治疑虑升级，加上美国冬麦收成的不确定性，使得价格周四下跌有限。
美国农业部预计，上周包含新旧作在内的玉米出口销售量为78.5万吨，数量约为前一周的半数，接近分析师预估区间75万至150万吨的低端。
Allendale Inc对农户的调查结果显示，预估美国玉米种植面积为9,234.9万英亩，低于去年的9,536.5万英亩，但高于美国农业部2月时预估的9,200万英亩。这将是2011/12作物销售年度以来最小的种植面积。
两位贸易消息人士称，由于中国暴发禽流感，且目前为负值的压榨利润抑制需求，中国大豆进口商已取消船期在3-5月多达60万吨的南美大豆船货。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 670.00 -3.75 -0.56% -2.01% 614.32 76
CBOT玉米 481.75 -3.25 -0.67% -1.38% 463.20 62
CBOT大豆 1392.25 -4.00 -0.29% +0.38% 1363.93 45
CBOT稻米 $15.23 $0.01 +0.03% -0.16% $15.66 41
美国原油 $98.16 -$0.04 -0.04% +0.17% $100.66 31
汇率
欧元/美元 $1.386 -$0.001 -0.04% -0.29%
美元/澳元 0.903 0.000 -0.01% +0.49%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/李婷仪 审校 张若琪/于春红)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交