《中国债券市场每日交易备忘》--3月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行不超40亿元人民币一年期固息增发债14:00-15:00招标 农发行不超60亿元三年期固息债14:00-15:00招标 农发行不超60亿元五年期固息债14:00-15:30招标 农发行不超40亿元10年期固息债14:00-15:30招标 浙江交通投资集团15亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承 海门海晋交通建设公司9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，浙商证券主承 广西农垦集团7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，西南证券主承 华北制药 5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 南山开发集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和工商银行主承 齐峰新材 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 江苏悦达集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 金隅股份 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和农业银行主承 中银国际证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行和浦发银行等主承 招商证券 15亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和建行等主承 兴发集团 3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，工商银行和招商银行主承 温州交通运输集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行和兴业银行主承 扬州城建国资控股集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承 中国北车 20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中信银行主承 山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 ============================================================================= 二、新债上市： 农发行60亿元五年期固息增发债140408，参考收益率5.1283% 国开行60亿元一年期固息增发债140204，参考收益率4.5100% 进出口行80亿元三年期固息增发债140310，参考收益率5.2141% 莆田市城建投23亿元七年期固息债1480053，票面利率7.59% 酒泉市经济开发投资16亿元七年期固息债1480063，票面利率7.40% 文山城建投10亿元七年期固息债1480077，票面利率8.10% 嘉兴经济技术开发区投资发展9亿元七年期固息债1480081，票面利率7.89% 泰州市新滨江开发10亿元七年期固息债1480096，票面利率7.60% 青岛莱西市资产运营10亿元七年期固息债1480111，票面利率7.50% 扬州经济技术开发区10亿元七年期固息债1480118，票面利率7.40% 云南省铁路投资公司14亿元五年期固息债1480120，票面利率7.30% 新疆富蕴县国有资产8亿元六年期固息债1480126，票面利率8.67% 中国中冶 35亿元六个月期超短融011424002，票面利率5.60% 华润股份30亿元九个月期超短融011447001，票面利率5.05% 佛山公用事业控股3亿元一年期短融041452009，票面利率5.70% 广西农垦集团10亿元一年期短融041452010，票面利率5.90% 兖州煤业 50亿元一年期短融041453031，票面利率5.95% 北部湾国际港务集团5亿元一年期短融041454015，票面利率5.75% 深圳投资控股20亿元一年期短融041454016，票面利率5.40% 奇瑞汽车20亿元一年期短融041456007，票面利率6.70% 中百集团 5亿元一年期短融041458013，票面利率5.77% 小商品城 12亿元一年期短融041458015，票面利率5.48% 南玻A 5亿元一年期短融041459012，票面利率5.65% 永泰能源 20亿元一年期短融041460015，票面利率7.50% 江西铁路投资集团8亿元一年期短融041460017，票面利率5.95% 广州浪奇 1.5亿元一年期短融041460018，票面利率6.95% 青海投资集团6亿元一年期短融041461006，票面利率6.68% 四川煤炭产业集团15亿元一年期短融041461008，票面利率6.80% 广东广晟资产经营公司30亿元一年期短融041462007，票面利率5.65% 山西焦煤集团28亿元一年期短融041464012，票面利率5.85% 龙城旅游控股集团3亿元一年期短融041471001，票面利率6.68% 江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融041471002，票面利率5.39% 长城证券8亿元三个月期短融071423001，票面利率5.00% 东兴证券6亿元三个月期短融071424003，票面利率4.90% 华能集团23亿元五年期中票101452005，票面利率5.75% 上海大宁资产经营集团10亿元五年期中票101459005，票面利率7.10% 南京城建投资控股集团10亿元五年期中票101461004，票面利率6.40% 嘉兴高等级公路投资公司4亿元三年期中票101462005，票面利率7.20% 德力西集团5亿元三年期中票101465003，票面利率8.50% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280亿元三年期固息国债140004，票面利率3.66% 进出口行60亿元六个月期贴现金融债140316，发行价97.88元 廊坊开发区建设发展10亿元七年期固息债1480075，票面利率7.95% 淮安开发控股13亿元七年期固息债1480128，票面利率7.30% 中诚信托60亿元481日浮息(一至三年贷款利率基准)开元铁路专项信贷资产支持证券1489014，基本利差-0.26% 神华集团120亿元八个月期超短融 庆华能源集团3亿元一年期短融 天津钢管集团5亿元一年期短融 福建漳龙实业10亿元一年期短融 山东金岭集团5亿元一年期短融 福建能源集团9亿元10年期中票 广西铁路投资集团12亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 常州市中小企业5.08亿元三年期集合债券1180057到期兑付，票面利率5.03% 安徽省能源集团5亿元三年期中票1182067到期兑付，票面利率5.38% 甘肃亚盛实业集团4亿元三年期中票1182069到期兑付，票面利率5.35% 新希望集团10亿元三年期中票1182070到期兑付，票面利率5.78% 中粮集团10亿元三年期中票1182071到期兑付，票面利率4.86% 财政部95.30亿元九个月期贴现国债139904到期兑付，参考收益率3.7341% 财政部150亿元三个月期贴现国债139908到期兑付，参考收益率4.7607% 浙江海天建设集团3亿元一年期短融041351009到期兑付，票面利率5.05% 华电国际 15亿元一年期短融041351010到期兑付，票面利率4.03% 四川长虹电子集团10亿元一年期短融041352006到期兑付，票面利率4.47% 中天建设集团6亿元一年期短融041354012到期兑付，票面利率4.57% 武汉市城建投开发集团30亿元一年期短融041355012到期兑付，票面利率4.27% 升达林业 1亿元一年期短融041359017到期兑付，票面利率6.00 中国电力投资集团公司65亿元一年期短融041361012到期兑付，票面利率4.03% 浙江省手工业合作社联合社3亿元一年期短融041361013到期兑付，票面利率4.90% 辽宁忠旺集团10亿元一年期短融041364006到期兑付，票面利率4.47% 冀东水泥 10亿元一年期短融041366004到期兑付，票面利率4.27% 江苏省常州市2011年度5.08亿元三年期中小企业集合债券1180057到期兑付，票面利率5.03% 中国联合网络通信有限公司150亿元六个月期超短融011305002到期兑付，票面利率4.63% 安徽省高速公路控股集团10亿元三个月期超短融011371001到期兑付，票面利率6.10% 交通银行 30亿元三个月期同业存单111306001到期兑付，参考收益率5.20% 招商银行 30亿元三个月期同业存单111307001到期兑付，参考收益率5.25% 中信银行 30亿元三个月期同业存单111308001到期兑付，参考收益率5.25% 浦发银行 30亿元三个月期同业存单111309001到期兑付，参考收益率5.25% 中国航空工业集团20亿元九个月期超短融011329001到期兑付，票面利率4.28% 光大银行 30亿元10年发行人选择权(5+5)次级债091801付息，票面利率3.75% 10农发02 100402付息 10天保投资债 1080035付息 11中煤矿建债 1180063付息 11冀信产投债 1180064付息 12中石油05 1280043付息 12五华国投债 1280048付息 12恒运MTN1 1282062付息 12渝文资MTN2 1282063付息 13平潭国投债 1380119付息 13巴城投债 1380120付息 13云天化MTN1 1382095付息 13津城集MTN1 1382096付息 13三友MTN1 1382097付息 13金光MTN1 1382098付息 09国开05 090205付息 10附息国债31 100031付息 10宁交通MTN1 1082036付息 11国开14 110214付息 11沈国资债 1180065付息 12农发03 120403付息 12潭城建债 1280049付息 12兴城债01 1280050付息 12兴城债02 1280051付息 12深航技MTN1 1282064付息 13附息国债19 130019付息 09附息国债23 090023付息 09光大债固1 091801付息 10国开05 100205付息 10神华MTN1 1082037付息 11附息国债08 110008付息 11渝交投MTN1 1182068付息 11中核电MTN2 1182072付息 11新中泰MTN2 1182073付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行周六宣布，自周一(17日)起,人民币兑美元即期 波幅由1%扩大至2%。虽然这一幅 度 略显保守，但亦表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策 的施 展空间。 --中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到6 0%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/曹巍浩)