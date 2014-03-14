港报社评：中国经济全面走软，增央行「降准」可能性--信报3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
国家统计局公布了一至二月份多项最新宏观数据，包括固定资产投资、工业生产、零售销售，所有数据均远较预期为差，反映今年第一季中国经济较前季放缓，几乎已没悬念。
对于当前经济持续下行，据政府的判断，认为主要是出于转换经济发展模式，导致潜在增长率下降；加上结构调整，以及之前大规模刺激政策需要进一步消化，把过剩产能化解，由是经济增速放缓无法避免。
中国经济今年首季进一步偏软，当中有结构调整因素成分，但无可否认亦有经济运行的周期性因素作祟。中国经济继续放缓的风险来源，除了地方和企业债务问题外，还有内需动力不足。昨天公布一至二月社会消费品零售总额和固定资产投资增速双双回落、房地产开发投资增长同期亦降至19.3%，一定程度体现了当前内需动力疲软之象。
面对今年难度大、风险高的改革形势，李克强昨天对「托底稳增长」作出了一个清晰注脚，即经济增长7.5%的预期目标具有弹性，容忍高低偏离，不过，前提是要保证充分就业。
由于一至二月份工业增加值增长率下降速度相当急遽，经济下行压力显着增强，相信市场预期央行微调货币政策会有所升温，甚至会下调存款准备金率，去「稳增长、保就业」。
总括来说，今年一、二月份经济运行表现大幅低于预期，内需动力疲软，要保持今年经济在合理增长区间运行，避免利率上升和流动性紧绌对实体经济的负面影响，不排除央行小幅下调存款准备金率，而随着经济下行压力显着加大，未来「降准」的可能性亦不断增加。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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