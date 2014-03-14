《香港报摘》--其他报纸重要消息3月14日

* 明报：

--文化中国 获阿里巴巴入股，两日间，股民由「无限憧憬」变成「民怨沸腾」。昨日文化中国再泻11.5%至1.62港元，较前日高位回吐超过五成。同时市场怀疑有「春江鸭」事先收到消息，导致停牌前成交大增10倍，当中尤以新鸿基投资的客户在停牌前扫货最多。包括独立股评人David Webb在内的多名市场人士，更认为证监会应介入调查事件。

--华南城 早前引入腾讯 作为股东，对于会否与另一内地科网巨头阿里巴巴洽商入股，其首席财务总监冯星航表示，不评论有否与阿里巴巴洽商，强调华南城与腾讯，是互相尊重的长期战略伙伴。

* 星岛日报：

--港府双辣招对住宅楼市构成不明朗因素，太古地产 过去18个月都未有增添住宅土储，只继续投资写字楼及商场，未来6年将斥资逾100亿港元重建太古坊三幢工贸大厦。太地行政总裁郭鹏昨指，即使地价下跌，建筑成本每年上升8%至10%，楼价仍难显着下调。

--中海外 昨日公布，2013年度股东应占溢利230.4亿港元，按年升23.1%，期内核心利润较去年增加20%至189.6亿元，略逊市场预期的196.8亿元，毛利率亦有下降迹象 。

* 苹果日报：

--再有中小型银行推出高息人民币定存，南洋商业银行昨日公布，推出高达3.8厘的人民币「三级跳」定存优惠，惟由于是以递进方法计算利息，故平均年利率实为3.18厘。

--渣打 旗下私募股权投资部门，斥5,700万美元入股赞比亚一家能源公司Copperbelt Energy Corp.（CEC），交易完成后，渣打持有CEC约25.8%股权。

* 东方日报：

--哈尔滨银行全速启动上市程序，据初步销售文件，哈行拟发行30.23亿股H股，包括约9%由社保转让，其余91%为新股，暂订下周三（19日）公开招股。消息指，哈行拟以0.8至0.9倍市帐率（PB）作招徕，以昨日收市价计，本港三只已上市的城商行13年预测市帐率低至0.63倍。

* 大公报：

--华南城首席财务总监冯星航昨表示，市场对腾讯入股华南城的反应正面，又指集团已发行4亿美元债券，息率定价仅8.25%，较腾讯入股前的债息定价13.5%为低。

--受惠天然气销售价量齐升，华润燃气 去年多赚31%，达到21.6亿港元。公司主席王传栋透露，去年斥资逾8亿元收购27个燃气项目，跟进项目多达280个，今年预留30亿至40亿元用于项目收购。

* 文汇报：

--花旗发表报告指，早前参与周大福 欧洲的海外路演，与管理层讨论业务前景后，预料公司截至明年3月底止财年增速将会放缓。该行料周大福港澳地区同店销售增长仅1%，内地则可增长5%。

--越秀房托 昨公布，截至去年12月底，可分派总额为5.99亿元人民币，按年增长48.4%。（完）