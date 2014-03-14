港报社评：李克强务实，借力市场推改革--经济日报3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
总理李克强记者会令外界感平淡，此因李克强风格显和前两任不同，且改革大方向已定，关键在落实，而非宣示新政。惟他仍可加力与市场沟通，增政策透明度，动员市场力量推改革。
去年底的中共十八届三中全会，已就改革大方向定调，更提出经济、金融、社会等60多项具体改革任务，李克强要做的是卷起衣袖，逐项落实。 正如李克强昨指，落实改革势触动利益，阻力不轻，如中央去年下放取消416项行政审批权，落实时却遇利益集团避重就轻、中间梗阻，令改革执行不畅。 李克强的应对之道，并非公开呐喊，而是不断查找难题，与有关部门会商对策，他表示去年召开了40次国务院常务会议，当中便有30次是研究改革。故外界要更及时、准确掌握内地改革形势，非待一年一次的总理记者会，而是要留意约每周一次的国务院常务会议，作直接观察。 惟李克强与外界沟通亦可做得更好。他昨指，改革的基本取向就是让市场发力。对此，若游戏规则愈清晰，市场愈能知所行止，愈能发挥力量促成改革；且政策若有具体指标，更可让社会有效监督政策落实。故中央有需要进一步提高政策透明度，阐明政府与市场的权责，如在金融改革，民营银行的经营范围和监管细则如何？在环保政策上，对不达标的地方政府与企业，应如何问责惩罚？ 李克强若能在今后的国务院常务会议与公开场合，就政策细节和执行指标作更详尽解说，自能更有效发挥市场力量对落实改革有事半功倍之效
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha