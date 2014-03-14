港报社评：「无直接证据显示与新闻工作有关系」究何所指，警务处长有必要澄清--明报3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
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《明报》前任总编辑刘进图遇袭案（下称刘案），警务处长曾伟雄在宣布拘捕涉案人的记者会上，就凶案动机，表示不排除任何可能之余，又说「无直接证据显示与新闻工作有关系」。曾伟雄的说法，客观上已经起到淡化「与新闻工作有关系」的效果。
另外，曾伟雄在记者会上，也说过「买凶斩人」是重要调查方向，所以，刘案迄今发展只是拘捕了11人，至于幕后主脑，警方仍然所知有限或根本毫无头绪，这样的话，曾伟雄这句带有倾向性的说话，就有值得斟酌之处。
刘案与新闻工作有关，被认为是唯一合理推断，因为除了刘进图的工作资历和职务，他和妻子无钱债、桃色或私人恩怨，就此，刘进图表示已为警方录取口供，并签名作实。因此，若要推翻刘进图的认定，须提出确切证据，才会使他信服。
警方重视刘案，警务处长就单一罪案披甲上阵的场面，过去较为罕见，反映警方做法上有点打破常规。
正因为这样，曾伟雄对案情的片言只语，更使人关注。监于这句话揭示警方处理刘案取态，为免引起误会，基于两种情况，曾伟雄有必要澄清。
（1）这句话若是曾伟雄对案情的判定或是判定的倾向，会影响办案人员的调查方向，有可能忽视了新闻工作与此案的关系。曾伟雄澄清这句话，可以让公衆判别警方侦办刘案的方向，是否出现偏差。
（2）曾伟雄的澄清，可以杜绝不必要揣测和联想。
曾伟雄有意无意之间淡化新闻工作与刘案的关系，使人感到不安，因此要求曾伟雄澄清，强化市民对警队的信任。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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