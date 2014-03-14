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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 09:31 BJT

企业并购：淡马锡旗下部门提出收购商品贸易商Olam股份，公司估值43亿美元

路透新加坡3月14日 - 新加坡淡马锡控股旗下一个部门周五提出以每股2.23坡元，从少数股东手中收购商品贸易公司Olam 的全部股权，报价对该公司的估值约为54.4亿坡元(43亿美元)。

淡马锡旗下部门Breedens Investments，以及Olam的家族股东和淡马锡另一部门Arandda Investments，已经共计持有Olam约52.5%的股权。

Breedens在声明中称，“希望增加持股，以支持Olam的策略及长期成长计划。”

上述报价较Olam的最后交易价格溢价11.8%。

Olam在2012年末因会计操作问题遭到卖空机构Muddy Waters的突袭，当时淡马锡出手相救。几个月之后，该公司着手削减资本支出和债务水平。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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