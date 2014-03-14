《香港重要政经日程》--3月14日-3月19日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
================== 今日重要政经消息=================
3月14日
--10:00 物美商业 在中国举行股东特别大会。
-- 公布截至2月底止外汇基金境外资产数字。
--11:15 远洋地产 全年业绩发布会。
================== 近期重要政经消息=================
3月17日（周一）
--10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。
-- 中国建筑国际 公布全年业绩。
-- 361度 公布全年业绩。
-- 白云山 公布全年业绩。
-- 时富金融服务集团 公布全年业绩。
-- 中国铝罐 公布全年业绩。
-- 中国奥园 公布全年业绩。
-- 龙源电力 公布全年业绩。
-- 华润电力 公布全年业绩。
-- 中国新城镇 公布全年业绩。
-- 花样年控股 公布全年业绩。
-- 金鹰商贸集团 公布全年业绩。
-- 广州广船国际股份 公布全年业绩。
-- 大酒店 公布全年业绩。
-- 嘉里建设 公布全年业绩。
-- 合景泰富 公布全年业绩。
-- 理文造纸 公布全年业绩。
-- 港华燃气 公布全年业绩。
-- 万达商业地产 公布全年业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布全年业绩。
3月18日（周二）
--14:00 山东新华制药 在中国举行股东特别大会。
-- 中海发展 公布全年业绩。
-- 中国铝业 公布全年业绩。
-- 中煤能源 公布全年业绩。
-- 中国动向 公布全年业绩。
-- 中海油田服务 公布全年业绩。
-- 大唐新能源 公布全年业绩。
-- 好孩子国际 公布全年业绩。
-- 新秀丽 公布全年业绩。
-- 胜狮货柜 公布全年业绩。
-- 统一企业中国 公布全年业绩。
-- 西部水泥 公布全年业绩。
3月19日（周三）
-- 腾讯控股 公布全年业绩。
-- 永利控股 公布全年业绩。
-- 吉利汽车 公布全年业绩。
-- 香格里拉（亚洲） 公布全年业绩。
-- 创科实业 公布全年业绩。
-- 越秀交通基建 公布全年业绩。
-- 中国电信 公布全年业绩。
--11:00 汇源果汁 全年业绩发布会。
--16:30 越秀交通 全年业绩发布会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha