版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 09:32 BJT

标题新闻：OECD称应成员国要求，推迟与俄罗斯加入有关的一切磋商

注：OECD为经济合作暨发展组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐