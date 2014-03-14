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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 09:45 BJT

国际油市：美国原油持稳在98美元上方，但可能录得两个月最大周跌幅

本周美国原油期货累计已跌4.3%，创下1月初以来最深跌幅，此前美国能源部周三表示，将从战略石油储备(SPR)中释出最多500万桶含硫原油，将在两天后进行招标 。一些观察人士认为这是奥巴马政府向俄罗斯发出的一个信号，即俄罗斯对乌克兰的干涉可能将中断从俄罗斯的石油供应。

布兰特原油期货 微涨0.01美元，报每桶107.40美元，但本周累计已跌1.5%，亦创下1月初以来最大单周跌幅。

俄罗斯周四在其与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/于春红; 审校 龚芳/张若琪)
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