港报社评：纵有政制「嘈吵」，莫忘保竞争力--星岛日报3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
总理李克强的政府工作报告，提及一国两制时，不再重复「港人治港、高度自治」的字眼，备受港人关注。他昨日在两会结束后的记者会，答覆香港问题的基调，脱离不了工作报告中较受港人忽略的部分，就是「进一步扩大内地与港澳合作，促进港澳自身竞争力提升」。
今次两会，有关普选特首的政制问题，中央分管港澳事务的政治局常委张德江，已经一再说清楚立场。李克强就香港经济发言，就香港问题值得关注的重点，作出了平衡。
几天前，港澳办公室主任王光亚，会见出席两会的三位港方《基本法》委员，与会者转述他不希望香港经常纠缠在政治问题上「嘈嘈吵吵」，要抓住内地改革开放过程中带来的很多机遇。
面对国内国外各方面的竞争，香港社会不能不加强忧患意识。比起改革开放初期，香港领先内地城市的优势正不断缩窄，而外国亦纷纷加入抢占内地市场的庞大商机。内地经济不断强调转型创新，香港近年发展经济的引擎，却被一些人批评「吃老本」，担心香港不进则内地进一步改革开放，为香港带来机遇，同时为香港带来竞争。广东省「腾笼换鸟」进行经济升级转型，部分跟不上的香港厂商遭受淘汰；无论是发展高铁还是上海设立自由贸易试验区，香港如果不搭上顺风车争一席位，就可能被边缘化。
总理李克强指，香港这几年在世界经济跌宕起伏的严峻复杂环境下，能够站住脚跟，表明香港经济有竞争力。香港为免在内地深化改革中被边缘化，要善用优势，主动发掘当中互惠互利的空间，谋取更大的发展条件，确保社会持续繁荣，为市民提高生活水平。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha