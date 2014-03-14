韩国数据：2月出口修正后较上年同期成长1.5%，略低于初值

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透首尔3月14日 - 海关周五公布的修正数据显示，韩国2月出口较上年同期成长1.5%，略低于初值，显示外部需求依然温和。 韩国2月对欧盟出口较上年同期增加10.6%，对中国出口增长3.8%，对美国出口则下滑6.7%。
以下为韩国关税厅发布的2月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差0.9 顺差0.9
出口额(10亿美元) 43.0 43.0
(较上年同期变动%) +1.5 +1.6
进口额(10亿美元) 42.0 42.1
(较上年同期变动%) +3.9 +4.0
注：初值为产业通商资源部3月1日公布的数字。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha