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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 09:34 BJT

韩国数据：2月出口修正后较上年同期成长1.5%，略低于初值

路透首尔3月14日 - 海关周五公布的修正数据显示，韩国2月出口较上年同期成长1.5%，略低于初值，显示外部需求依然温和。 　　韩国2月对欧盟出口较上年同期增加10.6%，对中国出口增长3.8%，对美国出口则下滑6.7%。

以下为韩国关税厅发布的2月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差0.9 顺差0.9

出口额(10亿美元) 43.0 43.0

(较上年同期变动%) +1.5 +1.6

进口额(10亿美元) 42.0 42.1

(较上年同期变动%) +3.9 +4.0

注：初值为产业通商资源部3月1日公布的数字。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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