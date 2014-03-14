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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 12:50 BJT

中国货币市场：七天持稳14天强力反弹修复倒挂，月内资金有望持续向好

路透北京3月14日 - 中国银行间市场周五质押式回购加权利率 七天持稳，14天受开盘价引导跳升，两者倒挂现象得到修复。市场人士指出，若监管调控流动性态度不骤然转向，月内扰动因素较少，资金有望维持偏暖势头。

此外，资本流向亦对牵动资金走势有重要影响，交易员建议密切观察外汇市场中，交易量占比均较大的标杆机构流动性变化情况。

“借也不难，出也不那么难...供需更多还是集中在短期，最近央行正回购收流动性的力度都很温和，所以3月份的担忧应该不会很大。“华中一银行交易员称。

北京一大型银行交易员指出，影响下一步资金面主要有两大因素：第一是公开市场，央行的态度无疑对后期资金面起决定性作用。

其次是资本流动情况，考虑月度外汇占款数据的公布存在一定滞后性，建议机构可紧密观察场中交易量占比均较大的标杆机构流动性变化情况。

路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压低人民币以打压投机客。

3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场本周顺势拉长资金锁定期限，以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8601 1.9104 -5.03

七天 2.5437 2.5062 +3.75

14天 2.6120 2.1863 +42.57

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7300 3.5600 -83.00

七天 2.5000 2.5000 +0.00

14天 2.8600 2.7000 +16.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9061 2.0000 -9.39

七天 2.5800 2.5200 +6.00

14天 2.6100 2.1900 +42.00

Shibor

其中:隔夜 1.8765 1.9600 -8.35

七天 2.5270 2.5000 +2.70

三个月 5.5000 5.5000 +0.00

-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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