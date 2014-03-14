修正-全球商品：中国取消拉美大豆船货，因利润欠佳冲击需求

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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路透新加坡/北京3月13日 - 两位行业消息人士称，中国大豆进口商取消了多达60万吨3-5月装运的南美大豆船货，因中国出现禽流感及压榨利润为负，限制需求。
消息人士称，买家正在与供应商协商推迟或取消更多船货。
“目前中国有大量大豆供应，”新加坡一位交易员在当地参加一场行业会议间隙表示。“他们取消了10批巴拿马型船船货，希望再取消30批船货。”
油籽贸易公司上海神凯投资公司投资经理高艳滨表示，由于压榨利润为负，所以正在协商推迟几批大豆船货问题。
高艳滨证实，中国买家取消了50万至60万吨巴西大豆船货。
“畜牧饲养需求非常低迷，禽流感冲击家禽需求，猪肉补充储备很低，”高艳滨称。“由于他们预计每吨亏损在400-500元人民币(65-82美元)，所以他们不再需要这些船货。”
市场观察人士长期以来就预期中国将取消一些美国采购协议，因巴西和阿根廷供应价格低廉。
但市场还未消化对部分巴西订单可能取消的预期。“这将利空南美现货大豆价格，”第一位交易员表示。
中国用于饲料的谷物进口(主要是玉米和豆粕)减少，因肉价下降，且又出现禽流感疫情。(完)
(编译 李爽 审校 王冠中)
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