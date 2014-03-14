离岸人民币：易方达RQFII国债ETF周五挂牌，规模20亿元人民币

路透香港3月14日 - 中国内地第四大公募基金--易方达旗下香港公司追踪国债指数的交易所买卖基金（ETF） 周五在香港联交所上市，这是本地市场第二支上市的RQFII(人民币合格境外机构投资者)国债ETF。

易方达基金副总裁马骏表示，这支跟踪“花旗中国国债5至10年期指数” 的国债ETF，将投资于多支中国5-10年期国债，在交易所上市，更方便海外投资者投资国债，且兼具流动性、低成本及实时交易等优点。

“这支国债ETF规模为20亿元人民币，周四已获得美国、中国、日本等机构客户共5亿元的认购。”易方达资产管理（香港）机构业务负责人蔡璟称，“总开支比率只有0.45%，并选择不派息，利息收益会滚动投资，长期的复利回报会较大。”

不久前，南方东英亦宣布推出全球首支RQFII国债ETF ，挂钩中债登五年期国债指数 ，总规模亦在20亿元人民币。

目前中国银行间5年期国债收益率在4.15%左右，财政部在香港发行的人民币5年期国债收益率2.9%，利差较为明显。

此外，蔡璟并透露，这支ETF已成功申请豁免资本增值税。

资本增值税是海外投资者包括QFII（合格境外机构投资者）、RQFII投资内地A股要面对的风险和变数之一，尽管目前内地尚未征收该税项，但大部分相关基金已拨备10%的预扣税。

蔡璟并透露，易方达计划在3月底、4月初赴英国伦敦挂牌上市一支A股ETF，未来亦考虑在美国纽约挂牌一支股票型ETF。

针对中国近日爆出的超日债债务违约引发投资者对信用债忧虑，马骏认为，不能把超日违约等同于中国信用债违约，且超日债的违约是让市场有效机制发挥出来，料今后信用利差亦能反映违约风险。今后信用利差将会扩大，目前他看不到中国政府及中国经济面临系统性风险，通胀也会受控。

中国于2011年12月推出RQFII试点办法，迄今范围已由香港，扩大至伦敦及新加坡，台湾亦口头获额度。根据中国外管局最新数据显示，截止2月28日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)59家，获批额度共计1,804亿元人民币。