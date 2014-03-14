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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:01 BJT

台湾股市：追随美股和周边股市跌势而下滑，台积电领跌

路透台北3月14日 - 台股周五下滑0.5%，美股和其他周边股市下跌打击市场人气，全球晶圆代工龙头台积电 领跌。

开盘约半小时后，加权股价指数 跌至8,702.83点，周四该指数创31个月最高收位。

台积电下挫1.7%，上日涨3%。

苹果供应商亦走低，大立光 和鸿海 分别跌0.7%和0.3%。

银行保险类指数 跌0.3%。(完)
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