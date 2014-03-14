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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:16 BJT

日本股市：日经触及一个月低点，乌克兰及中国因素提振日圆损及出口股

交易员说，投资者仍处于避险状态，因乌克兰局势仍紧张且中国数据疲软，他们说如果周五日经的期指结算价突破14,429.87，指数将下探14,000点的支撑位。

出口股也受创，此前美元/日圆触及一周低点101.83日圆。

丰田汽车 跌2.3%，尼康 重挫4.1%。Tokyo Electron Ltd 下跌4.2%。

东证股价指数 下跌2.4%至1,174.83点，33个类股指数全数下跌。

JPX-Nikkei400指数 下跌2.4%至10,624.75点。(完)
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