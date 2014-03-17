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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 14:31 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月17日

路透上海3月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(3月17日-3月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)

    财政部         280       3年     记账式国债      3/13-3/17
                   280       10年    记账式国债      3/21-3/24
    神华集团       120      8个月   超短期融资券      周一
    进出口行        60      6个月     贴现金融债      周一
                    70       1年      固息金融债      周二
    国开行交易所债  60       2年      固息增发债      周二       2013年交易所第一期品种增发
                    20       5年      固息增发债      周二       2013年交易所第二期品种增发
    铁路总公司     200       1年      短期融资券      周三
    天津基建投资    50       1年      短期融资券      周三
    民生银行       200      10年      固息金融债      周四       第五年末发行人赎回权
     
    国开行       至多310 1/3/5/7/10年 固息增发债      周四       今年第1-5期固息债增发
    进出口行        60      6个月     贴现金融债      周四    
    农发行          40       1年      固息增发债      周四       今年第10期增发
                    60       3年      固息金融债      周四       
                    60       5年      固息金融债      周五       
                    40      10年      固息金融债      周五 
    进出口行        70       5年      固息金融债      周五     
    ======================================================================================= 
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
    
    财政部           贴现国债         95.3          周一
    财政部           贴现国债        150            周一
                
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
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    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      --           --            780      780
    =====================================================================================(完)

 (整理 吴芳  审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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