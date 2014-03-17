《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(3月17日-3月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 3年 记账式国债 3/13-3/17 280 10年 记账式国债 3/21-3/24 神华集团 120 8个月 超短期融资券 周一 进出口行 60 6个月 贴现金融债 周一 70 1年 固息金融债 周二 国开行交易所债 60 2年 固息增发债 周二 2013年交易所第一期品种增发 20 5年 固息增发债 周二 2013年交易所第二期品种增发 铁路总公司 200 1年 短期融资券 周三 天津基建投资 50 1年 短期融资券 周三 民生银行 200 10年 固息金融债 周四 第五年末发行人赎回权 国开行 至多310 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 今年第1-5期固息债增发 进出口行 60 6个月 贴现金融债 周四 农发行 40 1年 固息增发债 周四 今年第10期增发 60 3年 固息金融债 周四 60 5年 固息金融债 周五 40 10年 固息金融债 周五 进出口行 70 5年 固息金融债 周五 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 贴现国债 95.3 周一 财政部 贴现国债 150 周一 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日 暂无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 780 780 =====================================================================================(完) (整理 吴芳 审校 曹巍浩)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)