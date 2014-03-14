台湾汇市：台币盘初实质交易趋贬，避险情绪升高不利风险资产

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易趋弱。受市场避险情绪升温影响，亚洲日圆 明显走高，但其他新兴市场货币则趋弱表现。台币盘初同样受到压抑，与邻近的韩元 、人民币 走势一致。
汇银人士表示，克里米亚地区周日即将公投，欧美对此密切关注，变数当前使得较敏感的资金选择避险货币暂避风头，本地市场同受影响，股汇同步走跌。但交易员认为在美元买盘有些观望的情况下，台币贬幅受限，料今日实质交投低位不易突破30.350。
〞市场转向保守，不过早上美元买单有些犹豫，买盘不够强，看起来30.350附近压力应该蛮大的。〞一位本地银行交易人士表示。
交易员指出，虽然台币汇价走弱，但因本周以来进出口商的买卖盘在30.300共识区附近已消化一些，早盘虽仍有进出，但追价意愿不高。而外资心态亦倾向保守，将观察稍晚盘势变化是否引发新一轮交投。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.330-30.340，上日台币实质交易区间主要在30.300-30.330。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币转从微幅折价来到价平附近，略显美元升势；一个月远汇报价 早盘在30.320/30.334左右，上日纽约盘收在30.315。
交易员观察市场最新动态：
* 受惠避险情绪升高，日圆 高涨
* 克里米亚周末公投在即，下周美联储(FED)将召开会议，令气氛趋于保守
* 30.300短线暂成美元支撑，30.350有机会测试但能否站稳受考验
* 台股 随区域股市走跌，但跌幅尚未进一步扩大
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.320-30.360
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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