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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:28 BJT

韩国股市：早盘触及五周低位，中国数据欠佳令投资者忧心

周四出炉的数据显示，中国投资、零售销售及工业生产增速均创下数年低位 。中国是韩国最大出口市场。

“关于经济指标走软会否导致中国经济硬着陆的担忧，以及中国企业债违约疑虑，目前主导市场，”Tong Yang Securities分析师Cho Byung-hyun称。

俄罗斯周四在其与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象 。这对风险偏好同样造成打压。

外资上午卖超韩股，可能连续第五日资金流出。(完)
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