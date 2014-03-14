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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:24 BJT

香港个股：新世界发展拟供股集资，并以186亿港元私有化新世界中国

路透香港3月14日 - 香港主要地产发展商--新世界发展 周五公布，拟进行供股集资，并以186亿港元私有化旗下中国房地产分支--新世界中国 。

新世界发展于香港联交所一份声明中称，拟按3供1的比例进行供股，供股价每股6.2港元，筹资133-140亿港元，用于私有化新世界中国或集团现有发展项目及增加土地储备等。

新世界发展提出以每股6.8港元现金作价私有化新世界中国，较新世界中国停牌前周一收市价5.14港元，有32%溢价；整项交易涉资184亿港元，计入购股权获行使的交易价达186亿港元。

消息刺激新世界中国今早复牌一度涨至私有化价格，香港时间10:13，该股升28.02%，报6.58港元。新世界发展则跌11.75%，报8.49港元。

新世界发展表示，作价已经考虑新世界中国于联交所交易的价格、可资比较交易公司的交易倍数并参照近年来香港的其他私有化交易后，基于商业因素决定。

该公司并称，“价格将不会上调，及要约人亦不会保留该权力。”（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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