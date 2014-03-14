香港个股：新世界发展拟供股集资，并以186亿港元私有化新世界中国

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月14日 - 香港主要地产发展商--新世界发展 周五公布，拟进行供股集资，并以186亿港元私有化旗下中国房地产分支--新世界中国 。
新世界发展于香港联交所一份声明中称，拟按3供1的比例进行供股，供股价每股6.2港元，筹资133-140亿港元，用于私有化新世界中国或集团现有发展项目及增加土地储备等。
新世界发展提出以每股6.8港元现金作价私有化新世界中国，较新世界中国停牌前周一收市价5.14港元，有32%溢价；整项交易涉资184亿港元，计入购股权获行使的交易价达186亿港元。
消息刺激新世界中国今早复牌一度涨至私有化价格，香港时间10:13，该股升28.02%，报6.58港元。新世界发展则跌11.75%，报8.49港元。
新世界发展表示，作价已经考虑新世界中国于联交所交易的价格、可资比较交易公司的交易倍数并参照近年来香港的其他私有化交易后，基于商业因素决定。
该公司并称，“价格将不会上调，及要约人亦不会保留该权力。”（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha