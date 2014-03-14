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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:16 BJT

港报社评：中央坚定挺港，港须把握先机--文汇报3月14日

国务院总理李克强昨日在记者会上表示，「凡是有利于香港繁荣的，我们都会去做，过去是这样，今后还会是这样。」李克强总理的表态掷地有声，显示中央挺港的政策一以贯之。其实，香港根本不需要忧虑中央支持香港的立场有变，而是要排除内部干扰，把握国家发展的新机遇，提升竞争力，保持香港的长期繁荣稳定。

由于今年的政府工作报告中有关香港的部分没有提及「港人治港，高度自治」的字眼，引起香港社会一些议论，有人担心中央支持香港的立场有所变化。此次记者会上，李克强总理的态度扫除了香港社会一些不必要的疑虑和困扰。

事实上，香港现在需要解决的问题，是如何运用好中央的支持，如何借助中央的支持巩固提升香港自身的优势。香港社会过于政治化，浪费了太多的时间和精力。近期有极少数人粗暴对待内地游客，破坏两地和谐关系。这些影响香港稳定发展的问题，最值得社会各界重视解决。内地在进一步扩大开放服务业，为香港创造了广阔的发展空间。近水楼台先得月，香港的金融、服务业大有优势，应该把握先机大展拳脚，进一步扩大与内地合作，促进自身竞争力提升，不要再做「被宠坏的小孩」，继续蹉跎岁月。

今年国家的整体经济形势严峻复杂，既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，的确是「高难度动作」。面对挑战，李克强总理表示，遇万难还须放胆，破困局要用智慧，充分展示出大国总理的自信和睿智，相信中央通过促改革、调结构，一定能实现既定目标。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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