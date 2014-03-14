港报财经评论：经济虽偏弱，A股勿悲观--经济日报3月14日

经济虽偏弱，A股勿悲观 /林瑞芬

移动互联网股续由腾讯 牵头进行大震仓，不看好的投资者仍占上风，恒指昨跌145点至21,756收市，成交额691亿港元。昨又有一大堆中国内地经济数据公布，总结1、2月经济偏弱，加上中国内地企业债危机局部爆发，继上周二超日太阳能宣布债券正式违约后，同样从事新能源的天威保变亦可能出现违约情况。A股料续受制，市场期望政府救市，经济弱起步，数据需时观察，降准不是眼前急迫事，憧憬可以暂时终止。

对中国内地经济弱起步不宜过分悲观。尽管中国经济前路不平坦，信用风险今年亦有局部爆破之可能，但正如孟子曰：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”中国正经历发展过快之后的修正期，总理李克强也强调经济有底线，A股也应该有底线。昨日两会闭幕，政府工作报告的大方向，相信大家也很了解，反而要留意今次会议表决通过《第十二届全国人民代表大会第二次会议关于政府工作报告的决议》，赞成票率99.31%，为历年最高，可能反映在换届之后，新任领导逐步理顺施政的阻力，中国经济及股市有望再展新里程。

要扭转A股多年熊市表现，非一朝一夕之事，近周又见市况受弱经济所累而滑落，但长期前景也非没有曙光。至少大国企的改革正在一步一步的推进，以中石化 作先锋，只要具体的落实下来，尤其海外资本重新对旧有经济大国企的估值重新评估，改革红利还是有机会缔造A股牛市。其次，A股在落实与国际市场的接轨，进行资本市场的结构性改革，多一点机构性投资者，少一点投机者扰乱，还是有希望。MSCI才于2013年6月启动将中国企业纳入MSCI新兴市场指数征询意见，本周已公布提议将A股部分纳入MSCI新兴市场指数，初步权重为5%，提案将于2015年5月半年度会议中进行决议，这是A股的一大突破。据中信证券估算，如果明年A股纳入MSCI指数，大约可以引入150亿美元的增量资金，即900亿人民币，金额虽少，意义大于实质。

盈喜比例增，国指续看好 /余少文

全国人大会议结束，市场焦点转移到上市公司业绩身上，不足30%H股发出业绩预告，当中超过半数是盈喜，反映上市公司去年业绩好转，今年有望保持下去。中国内地股市昨日回升，上证综合指数亦守2,000点，但国企指数却先升后跌，全日跌41点或0.4%，收9,322点，成交额121亿港元，不足30%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌39点或1%，收报4,027点，成交额50亿港元，内房股是重灾区。

虽然国指过去2日在9,300点水平整固，但跌穿2月低位后，由去年12月高位呈一浪低于一浪，除非指数升破50天线，指数才有机会扭转跌势，否则下试9,000点在所难免。至于近期热炒的环保等概念股，也随着全国人大会议昨日结束，短期或告一段落，因为要等各大部委推出政策来配合政府报告的建议，早前受追捧的股份或要回气，部分昨日走高后倒跌收场，投资者如仍看好这类股份，不妨耐心候低吸纳。随着两会结束，市场焦点应回到业绩身上，3月最后两周是业绩高峰期。综合H股的业绩预告和快报，总结盈警和盈喜情况，去年便出现盈警股远多于盈喜股的现象，反映2012年业绩差劲；到2013年中期业绩预告，盈警和盈喜股各占一半，全年预告则逆转过来，预告股约有42只，当中57%是盈喜，反映上市公司去年业绩持续改善。

预告股中，马鞍山钢铁 和昆明机床 去年上半年仍然亏损，下半年已收复上半年亏损。最多盈喜股行业是钢铁、保险、电力、汽车等，都是政策受惠者或股市好转所带动，不排除业绩公布前会有炒作。但中国内地股市目前低迷，相信保险股今年首季盈利未必太好，故股价近期下跌，不如等A股走出谷底，投资者才追捧保险股未迟，中国人寿 依然是首选。电力和汽车股去年好景，不代表今日可以继续好下去，因为中国推动环保政策下，行业或出现两极化，电力股中的水电和风电股会跑赢火电股，积极推动环保汽车的汽车股也应该可以在汽车股中突围而出，如比亚迪 ，故这类股份可以秤高一线。而钢铁股应该可以受惠中国内地基建和城镇化等政策，惟要时间来消化产能过剩问题，即股价可能还要整固多一段时间才能走出谷底。