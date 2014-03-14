表格：德国2月CPI终值较前月增长0.5%，较上年同期上升1.2%

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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路透柏林3月14日 - 德国联邦统计局周五公布的数据显示：
* 德国2月消费者物价指数(CPI)终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.2%(初值分别为上升0.5%和上升1.2%)
* 德国2月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.0%(初值分别为上升0.5%和上升1.0%)
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 +0.5 +1.2 106.4
食品和饮料 -0.1 +3.1 112.5
烟酒类 -0.1 +3.5 109.3
服装鞋帽 +2.9 +2.0 103.1
房租,能源和水 +0.2 +0.8 108.2
家具和其它家计用品 -0.1 +0.4 102.1
保健用品 +0.1 +1.4 100.2
运输 +0.4 -0.9 107.0
通讯 +0.1 -1.0 92.9
娱乐 +2.4 +2.6 104.8
教育 +0.2 -2.7 93.2
餐饮和外宿 +0.3 +2.3 107.2
其它商品和服务 -0.1 +1.7 105.6(完)
(编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。