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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 15:13 BJT

表格：德国2月CPI终值较前月增长0.5%，较上年同期上升1.2%

路透柏林3月14日 - 德国联邦统计局周五公布的数据显示：

* 德国2月消费者物价指数(CPI)终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.2%(初值分别为上升0.5%和上升1.2%)

* 德国2月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.0%(初值分别为上升0.5%和上升1.0%)

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 +0.5 +1.2 106.4

食品和饮料 -0.1 +3.1 112.5

烟酒类 -0.1 +3.5 109.3

服装鞋帽 +2.9 +2.0 103.1

房租,能源和水 +0.2 +0.8 108.2

家具和其它家计用品 -0.1 +0.4 102.1

保健用品 +0.1 +1.4 100.2

运输 +0.4 -0.9 107.0

通讯 +0.1 -1.0 92.9

娱乐 +2.4 +2.6 104.8

教育 +0.2 -2.7 93.2

餐饮和外宿 +0.3 +2.3 107.2

其它商品和服务 -0.1 +1.7 105.6(完)

(编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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