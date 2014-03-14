台湾债市：主要公债殖利率盘初走跌，反应美债避险需求增温

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 随着乌克兰紧张情势升高，台湾主要公债殖利率周五盘初走跌。交易员表示，早盘反应美债避险需求增温，令台债主流券殖利率走跌，不过向下测试力道偏弱，料今日主流券殖利率维持窄幅区间整理。
交易员认为，由于乌克兰克里米亚地区周末将进行公投，下周也有美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议及台湾发债计画出炉等重大变数，市场谨慎气氛偏浓，拖累追价意愿降低，市场仍缺突破盘整区间的决心，短线台债难脱既有区间盘整格局。
“ 殖利率捉下去力道不强，盘势很黏 。”一位外银台债交易员说。
此外，交易员也指出，10年热券103/6盘初一度跌破1.583%标售利率，随即出现部分卖压，显示1.58%附近略见压力，带动其他主流券殖利率跌幅同步收敛；五年热券103/4要待空方认输才会有突破性发展，短券因银行资金入驻而走跌，惟银行风险意识仍高料跌幅有限。
本地时间10:15，台股加权股价指数 下跌0.47%报8,705.6点。交易员称，受累于乌克兰情势紧张，台股今早下跌修正，也有利于台债微幅偏多操作。
美国较长期公债价格周四上涨至逾一周高位，因如果乌克兰克里米亚地区就入俄的公投如期举行，美国和欧洲将可能针对俄罗斯作出回应，地缘政治紧张局势升温。美国10年期公债 价格较周三尾盘猛涨，最新上扬21/32，收益率报2.65%，收益率周三报2.726%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.080-1.100%
* 10年公债103/6：1.575-1.595%
本地时间10:17时最新报价：
* 五年公债103/4 殖利率跌0.35基点至1.0885%
* 10年公债103/6 殖利率跌0.77基点报1.5863%。
以下为最新相关报导链接：
--美国债市：公债价格触及一周高位，因乌克兰克里米亚紧张局势升级
--综述：美国2月零售销售回升，上周初请失业金人数降至三个月低点
--东欧情势：美国向联合国提交草案称克里米亚公投非法，俄罗斯誓言否决
--美国股市：重挫，因乌克兰和俄罗斯紧张局势升级且担忧中国经济放缓 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha