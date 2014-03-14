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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:26 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘初走跌，反应美债避险需求增温

路透台北3月14日 - 随着乌克兰紧张情势升高，台湾主要公债殖利率周五盘初走跌。交易员表示，早盘反应美债避险需求增温，令台债主流券殖利率走跌，不过向下测试力道偏弱，料今日主流券殖利率维持窄幅区间整理。

交易员认为，由于乌克兰克里米亚地区周末将进行公投，下周也有美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议及台湾发债计画出炉等重大变数，市场谨慎气氛偏浓，拖累追价意愿降低，市场仍缺突破盘整区间的决心，短线台债难脱既有区间盘整格局。

“ 殖利率捉下去力道不强，盘势很黏 。”一位外银台债交易员说。

此外，交易员也指出，10年热券103/6盘初一度跌破1.583%标售利率，随即出现部分卖压，显示1.58%附近略见压力，带动其他主流券殖利率跌幅同步收敛；五年热券103/4要待空方认输才会有突破性发展，短券因银行资金入驻而走跌，惟银行风险意识仍高料跌幅有限。

本地时间10:15，台股加权股价指数 下跌0.47%报8,705.6点。交易员称，受累于乌克兰情势紧张，台股今早下跌修正，也有利于台债微幅偏多操作。

美国较长期公债价格周四上涨至逾一周高位，因如果乌克兰克里米亚地区就入俄的公投如期举行，美国和欧洲将可能针对俄罗斯作出回应，地缘政治紧张局势升温。美国10年期公债 价格较周三尾盘猛涨，最新上扬21/32，收益率报2.65%，收益率周三报2.726%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.080-1.100%

* 10年公债103/6：1.575-1.595%

本地时间10:17时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率跌0.35基点至1.0885%

* 10年公债103/6 殖利率跌0.77基点报1.5863%。

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