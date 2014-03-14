港报财经评论：铜价急跌背后真相--信报3月14日

铜价急跌背后真相 /习广思

中国淡风未吹完，即使中证监有机会在周末推出优先股试点，但消息对内银及A股只有短暂支持；其次，MSCI表示正在征询把A股纳入MSCI新兴市场指数，6月中年度分类审议将有决定，但最快都要2015年5月才推行。由于资本管制的关系，初期占比只有0.6%，较印尼及泰国股市还要低。不过，资金增持的确有助股市上升，特别是主板指数股，惟影响力多在真正纳入时才出现，毕竟指数投资者不会那么快买货。昨天多项经济数据出台，港股及外围股市均回落，中国风险再次引起不看好的投资者的担忧情绪，“末日博士”麦嘉华说，中国有巨大信贷泡沫，每年经济增长最多只有4%。PIMCO认为，中国经济下行风险加大，将影响全球经济前景，今年中国增长继续放缓，大约6.5%至7.5%之间。这意味着在中国改革未有重大进展时，外资将继续把焦点放在经济减速上，相信中资股短期难有运行。

港股在中外因素拉锯下，短期难见乐观，国务院总理李克强在“两会”再次强调改革路线、债务风险可控，但仍无法重现去年“三中全会”后因改革带来的振奋。恒指昨天先升后跌，收报21,756点；成交额691亿港元。中资股业绩主导大市，但失望多过希望，内房股绩后插水居多，中国海外 、华润置地 股价下跌，碧桂园 急挫10%。内房股再便宜都没有人买，愈来愈像内银股，二三线内房股跌至“钱荒价”，中国海外逐步返回去年中水准。弱势股既然弹不起，很容易被人踩多两脚。相反，强势股每每回调都总有一批保镳护驾。腾讯 股价调整，很多没货在手的投资者想入市，券商续看好，新一个卖点是炒业绩。瑞信预料，腾讯第四季业绩优于预期，特别要留意移动游戏收入贡献，以及电子商贸策略。腾讯将在下周三公布业绩。

中国继续改革步伐，但阵痛连连，市场正在承受这些痛楚。近日由“超日债”违约所引发的蝴蝶效应尚未结束，“天威债”及“华锐债”濒临违约，进一步暴露企业债风险。昨天李克强把中国思路下定调，个别金融产品违约情况难以避免，意味着中国将有更多烂债倒下。市场开始做心理准备，钢铁及矿业等产能过剩的行业，也是“殭屍企业”的集中地。尽管企业违约属可控过程，但其引发的连锁反应不容忽视，企业违约触发铜价下跌便是鲜明例子。

欧罗不宜过分看淡 /苏子

据美资汇商的散户投机情绪指标显示，目前散户投资者有近85％以入市建立欧罗兑美元短仓为主。由于散户投资者参与汇市多以亏损收场，换言之，上述指标反映现水准的欧罗兑美元已可应用相反理论，即汇价稍后进一步升越1.40美元心理关口，以触发此关口以上的巨大止蚀买盘的可能性极高。还记得去年底至今年初，不少大行均发表看好美元的报告；而在美元上升下，欧罗兑美元最被看淡，有报告甚至看今年的汇价会下跌至1.24美元水准；然而炒作外汇，最重要的是入市时机，即使今年底欧罗兑美元真的会跌至1.24美元水准，但若在错误的时空建立了短仓，例如，在1.35美元附近水准入市，当汇价稍后成功突破1.40美元心理关口，并出现明显单边升市时，相信不少财力不足的不看好的投资者，早已吓破了胆而被迫止蚀平仓；往后汇价即使可以出现逆转性回落，亦与这些在错误时空入市的不看好的投资者无关了。

连日来，欧罗兑美元一直稳守在1.3830╱1.3850美元关键支持区以上波动，至昨天欧洲入市前夕，更已顺利突破上周五的1.3915美元高位阻力及20天保历加通道的1.3910美元顶部阻力，故除了完全破坏了上周五所呈现的射击之星利淡形态外，汇价稍后有甚高机会保持在上述通道顶部阻力线上方，并以单边市形式顺利突破1.40美元心理关口，令一众看淡者出现不同程度的亏损情况！留意目前欧罗兑美元的9天RSI指标正处于76水准，已正式陷入了超买区。若稍后欧罗兑美元在9天RSI进一步升至80以上的严重超买水准下，可以明显突破1.40美元心理关口及走高，除意味着9天RSI指标已完全失去参考价值外，同时亦反映欧罗兑美元完全陷入强势单边升市里运行，故这时投资者只宜顺势入市买入，及不宜贸然猜测汇价何时见顶回落。

稍后，一旦欧罗兑美元顺利上破1.40美元心理关口后，相信届时在大量止蚀买盘的推波助澜下，将有甚高机会以单边市形式朝着2011年10月的1.4247美元高位迈进。短期内，除非欧罗兑美元可以意外地回落至1.3830美元支援以下，否则暂不宜持看淡的态度。