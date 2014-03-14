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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 16:22 BJT

瑞士数据：2月生产者/进口物价较前月下跌0.4%，较上年同期降0.8%

路透苏黎士3月14日 - 瑞士联邦统计局周五公布，该国2月生产者/进口物价较前月下降0.4%，较上年同期下滑0.8%。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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