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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 17:37 BJT

表格：英国1月全球商品贸易逆差扩大至97.93亿英镑，高于市场预估

路透伦敦3月14日 - 英国国家统计局周五公布：

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

1月 12月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.793 -7.662 (-7.717) -8.6

对非欧盟贸易收支 -3.990 -2.321 (-2.198) -2.7

对欧盟28国贸易收支 -5.803 -5.341 (-5.519)

服务贸易收支 7.228 6.994 (6.691)

整体商品与服务贸易 -2.565 -0.668 (-1.026)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -8.279 -7.640 (-7.768)(完)
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