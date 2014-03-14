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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月14日

路透伦敦3月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           251,300           -1,975
    锡             9,085              +35
    铅           201,850             -550
    锌           797,900           +1,200
    铝         5,243,700          -11,525
    镍           271,014             +378
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        76,140              -20
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据         库存分布               品种      库存数据         库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅        MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡        MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA     MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华；审校 蔡美珍)
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