《离岸人民币综述》纽约市场加入，离岸人民币交易全时区启动

记者 李珊珊

路透香港3月14日 - 尽管没有央行本币互换协议，没有清算行、没有RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度，纽约并未在离岸市场缺席。贸易背景支持下的人民币交易需求，正悄悄地在这个全球最大外汇交易中心兴起，离岸人民币交易全时区启动。

根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据，1月美国人民币支付量较上年同期大增422%，是有史以来最高。快速增长最大原因是来自于基期低，但对一个没有官方推动，且美元为其本币的国家，这样的成长相当令人瞩目。

渣打银行本周表示，将纽约纳入其环球人民币指数（RGI）编纂，与香港、新加坡、伦敦以及台湾并列。

“我们纳入RGI的一个原因，就是在美国支付结算量已经到相当的规模。”渣打银行高级利率策略师刘洁说。

渣打指出，美国以人民币支付的金额，已经达到台湾目前的量，也与新加坡一年前差不多。而在美国的人民币交易量去年一年亦稳定成长。此外，纽约也填补了亚洲、伦敦以外的时区，有助于人民币全时区启动。

刘洁表示，相较于其他离岸中心或在美国交易的币种，人民币交易量仍小，但这是从“几乎没有到有一点size”，未来仍有很大的上升空间。

“纽约离岸市场的发展，几乎百分之百靠private sector( 私人部门)推动，是一个自然的发展，没有官方推动，“她说，“中美贸易规模这么大，只要一部分以人民币结算，就能推动离岸业务成长。”

美国是中国最大的单一国家贸易伙伴，2013年双边贸易额达到5,000亿美元以上。

**美国离岸市场发展仍受限制**

刘洁指出，美国市场发展虽然潜力充沛，但目前还有几项限制，一是美国本土企业仍倾向使用美元结算，另一则是美国投资者缺乏足够的人民币投资标的。她表示，前者可以加上拉丁美洲贸易，获得进一步成长动能；而后者则需要点心债市场出现新的突破，例如发行符合美国本地投资者监管要求的144a债券。

她表示，投资者对于人民币固定收益商品有兴趣，以年期较短的点心存款证为例，一来绝对收益率仍高。对于不想要持有人民币曝险部位的投资者，也能利用换汇换利(CCS)等工具转换成美元，获得较高的收益率。不过，点心债二级市场交投不活络，美国本土投资者现今又无法进入一级市场，目前并不能满足他们的投资需求。

“投资者有了渠道（投资），会更有意愿投资人民币，＂她说，“我们跟客户谈过，他们是有这个需求。＂

依照美国证管法令，非美国发行人的海外债券有两种格式，一种是Rule 144a，另一种是Regulation S(RegS)。前者可以在美国境内，向合格机构投资者(QIBS)发行，后者则是向美国以外的全球市场发行。

144a对于信息披露、评级等要求较RegS更为严格，会计文件等格式也有所不同，相对地，发行成本也较RegS高。目前点心债券均为RegS。券商及分析师指出，这是因为点心债目前的融资规模相对较小，亚洲资金池足以满足其要求，发行者尚无诱因发行144a债券。

刘洁认为，可推动具知名度、优质的中资发行人如政策性银行，发行144a债券。虽然初期融资成本可能略高，但纽约是全球投资重镇，基金规模都相对大，发行方也更容易进行规模较大的融资。

在其他离岸中心发展方面，新加坡金管局本周揭露了人民币存款数字，自去年12月底新加坡人民币存款达到2,000亿元，较3月时增长70%；人民币贷款达到3,000亿元，九个月来增近25%。

新加坡金管局助理局长梁新松指出，中国放宽跨国企业（MNCs）人民币跨境渠道，给予新加坡人民币资金池成长动力。

“新加坡是许多MNCs的资金调度中心(treasury center)，我们看到成长力道十分强劲。”梁新松说。

不过，中国央行本周也对人民币国际化步调提出警语，央行行长周小川清楚指出，人民币国际化还有很多家庭作业没做好。从中国央行的角度，不去过多地推行人民币的使用，而是从政策等方面逐渐创造条件，使人民币可以被市场选择使用。

台湾央行亦呼吁投资者控管投资比重，称人民币仍涉流动性、信用及汇率风险，投资时应审慎评估及控管。

欲浏览离岸人民币存款分布，请点选：(link.reuters.com/jux57v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 26,425.9 71

2. 渣打 24,357.3 64

3. 星展 7,855.1 18

4. 法巴 7,488.7 25

5. 中国银行 5,183.3 7

**本周市场动态**

--离岸人民币 本周跌破6.13水平时，部分结构式期权己进行止损。周五失守6.15元，可能会带出更多的止损压力，令下周汇价仍波动。

--针对2月份人民币汇率陡然贬值的走势，中国人民银行行长周小川在两会期间记者会表示，一个因素是市场参与者对2月贸易差额看法有分化，而金融市场对短期变化的反应亦很灵敏。但从央行的角度，更关注中期的趋势，短期的趋势未必能代表中期的趋势。

--香港机场管理局称，兴建第三条跑道及其他配套造价约需1,300亿港元，考虑发行点心债为扩建第三条跑道的经费筹资。期望第三季前可完成财务研究，并提交政府考虑。

--香港交易所行政总裁李小加在专栏中指出，在人民币汇率双向波动的时代，所有人民币用家和投资者都需要系好“安全带”，做足汇率风险管理。交易所正在研究延长人民币期货的合约期，以方便投资者做更长线的风险管理。日后的计划还包括将合约期延长至超过16个月、推出人民币货币期权以及进一步延长收市后期货交易时段。

--中国人民银行公布，2014年2月跨境贸易人民币结算业务为4,378亿元，环比减少20.4%，较上年同期则增加约65%。2月货物贸易结算为2,938亿元，较前一个月的3,683亿元亦减20.2%。

--中国银行 称其所编制的“离岸人民币指数”（BOC Off-shore RMB Index, ORI），2013年末为0.91%，2012年和2011年分别为0.50%和0.32%。2013年该指数上升了82%，升幅较上年扩大，表明近两年来境外市场各项金融活动中使用人民币的份额快速上升。

--台湾金管会主委曾铭宗称，将以多元发展人民币商品作为努力方向，人民币计价ETF将于今年上市，并拟与香港及伦敦洽谈合作扩大人民币产品线。 （完）