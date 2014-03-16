主要国家经济指标预测--3月17日****

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透3月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 3月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1000 欧元区通胀率(较前月) 2月终值 +0.4% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 正6.0 正4.48 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1196 1300 外资购买美国公债(亿美元) 1月 -- 净买入179 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.1% -0.3% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.8% 产能利用率 78.6% 78.5% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 50 46 附：主要国家3月14日已发布经济指标与预估值对照表： 3月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0200 新西兰公债外资持有比例 2月 61.9% -- 0430 日本工业生产修正值(较前月) 1月 +3.8% -- 产能利用率指数(较前月) +5.9% -- 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -0.4% -- (较上年同期) -0.8% -- 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 1月 逆差39.9 逆差27 英国全球贸易收支(亿英镑) 1月 逆差97.93 逆差86 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 +0.1% -- (较上年同期) -0.5% -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月终值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.9% +1.2% 核心PPI(较前月) -0.2% +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.4% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 79.9 82.0 现况指数 96.1 95.8 预期指数 69.4 73.0 -- 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 +1.5% -- 进口(较上年同期) +3.9% -- 贸易收支(亿美元) 顺差9 -- (完)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选