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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--3月17日****

路透3月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
        
    3月17日(一)
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       预估值        前值
    1000  欧元区通胀率(较前月)                         2月终值         +0.4%       -1.1%
                   (较上年同期)                                        +0.8%       +0.8%
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                  3月          正6.0      正4.48
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                      1月            --   净流出1196
    1300  外资购买美国公债(亿美元)                        1月            --    净买入179
    1315  美国工业生产(较前月)                            2月          +0.1%       -0.3%        
              制造业产出(较前月)                                       +0.2%       -0.8%      
              产能利用率                                               78.6%       78.5%
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        3月             50          46 
    
    
    附：主要国家3月14日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    3月14日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值      
    0200  新西兰公债外资持有比例                          2月          61.9%        -- 
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                      1月          +3.8%        --
              产能利用率指数(较前月)                                   +5.9%        --
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较上月)             2月终值          +0.5%       +0.5% 
                                 (较上年同期)                          +1.2%       +1.2%
    0700  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月)        2月终值          +0.5%       +0.5%
                                      (较上年同期)                     +1.0%       +1.0%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     2月          -0.4%        -- 
                             (较上年同期)                              -0.8%        --  
    0930  英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                    1月       逆差39.9      逆差27 
          英国全球贸易收支(亿英镑)                        1月      逆差97.93      逆差86 
    1000  欧元区就业人口(较前季)                       第四季          +0.1%        -- 
                        (较上年同期)                                   -0.5%        -- 
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)             2月终值          -0.1%       +0.2% 
                                 (较上年同期)                          +0.9%       +1.2%
                        核心PPI(较前月)                                -0.2%       +0.1% 
                               (较上年同期)                            +1.1%       +1.4%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数           3月初值           79.9        82.0
                                   现况指数                             96.1        95.8 
                                   预期指数                             69.4        73.0
     --   韩国出口(较上年同期)                      2月修正值          +1.5%         -- 
              进口(较上年同期)                                         +3.9%         -- 
              贸易收支(亿美元)                                         顺差9         --
    (完)
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