中港个股：中国平安称今年投资策略基本不变，但外部环境带来一些挑战

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海/香港3月14日 - 中国市值第二大保险业者--中国平安保险 去年因投资收益大有斩获令其净利增四成。公司高层周五表示，今年公司保险资金的投资策略基本不变，不过宏观经济、利率市场及权益市场等因素的波动，会给公司追求长期稳定收益带来一些挑战。
针对近期*ST超日 公司债出现中国首例实质性违约事件，中国平安 首席投资执行官陈德贤在业绩会上表示，公司并没有持有11超日债 品种，目前所持有的信用债99%以上都是评级3A的高等级信用债，信用风险不大。
“现在看下来，从宏观、利率、经济增长、信用、权益市场波动大等来看，（今年将）给我们带来一些挑战。”他指出，公司不仅要管理好超万亿元的存量保险资金，每年还新增约2,000亿元人民币的可投资资金，要保持一个长期稳定收益确实有一些挑战。
他说，“我们要管理好资金、利用好政策、把握好时机，今年将继续做长期投资者。”
平安保险去年实现净利281.5亿元，同比增长40%，因股市回升推动投资收益大增。根据汤森路透数据，公司这一数值低于分析师原先预期的294亿元。 公司拟年终每股派息0.45元，加上中期派息后，公司全年派息将达每股0.65元。
公司年报称，截止2013年末，集团保险资金投资资产达12,303.67亿元，净投资收益率为5.1%，创下三年来高点，2012年和2011年分别为4.7%和4.5%。去年集团持续优化资产结构，提高固定收益类资产配置比例；并积极把握住权益投资波段和结构性机会，全年取得较好投资业绩。
去年末，平安集团投资资产中，固定收益投资占比为82.2%，较上年81.4%提高0.8个百分点。据陈德贤透露，去年公司固定收益投资取得6.35%的平均收益率。
中国平安管理层已将互联网金融等非传统业务与保险银行等传统业务并列为两大工作重心。公司总经理任汇川表示，要应对现代技术进步和商业模式革新带来的挑战，走出一条传统与非传统业务相辅相成的创新道路。
“我们要将金融服务融入客户‘医食住行玩’的生活场景和需求，促进非金融服务用户和金融客户的相互转化和迁徙。”他说。
目前中国平安已布局了陆金所、万里通、车市、支付、天下通移动社交金融门户等互联网业务，例如万里通已拥有5,000多万客户，与平安现有数千万金融客户群绝大部分不重叠。公司希望通过这些互联网生活圈入口，将用户引入平安现已搭建成型的金融大超市。
中国平安拥有保险、银行、信托、证券等诸多金融牌照，庞大客户群是其最大竞争优势之一，公司拥有8,000万寿险客户、2,000万车险客户、2,000万信用卡客户及5,000万退休金客户。
中国平安A股周五收报36.68元，跌0.16%。过去一个月A股累计下跌5.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha