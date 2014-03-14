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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:43 BJT

金属期市：伦铜下滑，料创11个月最大周线跌幅

上海期货交易所6月期铜合约 跌0.72%至每吨44,260元人民币，稍早跌至44,020元，接近周三低位43,660元，后者是2009年7月以来低点。

俄罗斯周四在其与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。

中国基金的大举做空对于本周铜价跌至约四年低位起到很大作用，暗示在全球大宗商品市场基金的力量正在增长。

了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李爽 审校 杜明霞/高琦)
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