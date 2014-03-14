中国金融：央行要求立即暂停支付宝、财付通等线下二维码支付业务--消息

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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路透北京3月14日 - 三位消息人士周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。
消息人士并表示，央行正就网络支付业务、手机支付业务等新型支付手段的管理办法征求意见。意见稿的内容或包括，支付机构不得为付款人和实体特约商户的交易提供网络支付服务，不允许金融机构在支付机构开立支付账户，暂停虚拟信用卡有关业务等。
“应该支付宝、财付通都收到这个文件了。”一位了解情况的第三方支付机构的相关人士说。
路透联系到支付宝、财付通相关人士，亦证实了上述消息。“通知下的很急，昨天我们还在跟一家商户谈线下二维码支付的业务，这个通知确实对我们业务影响很大。”支付宝一位人士称。
中国央行没有立即对此置评。
支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯 旗下的第三方支付机构。近期财付通透过微信红包、嘀嘀打车车费优惠等途径，吸引大量微信用户开通微信支付。（完） (发稿 赵红梅/谢衡; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。