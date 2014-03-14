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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 11:24 BJT

中国金融：央行要求立即暂停支付宝、财付通等线下二维码支付业务--消息

路透北京3月14日 - 三位消息人士周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。

消息人士并表示，央行正就网络支付业务、手机支付业务等新型支付手段的管理办法征求意见。意见稿的内容或包括，支付机构不得为付款人和实体特约商户的交易提供网络支付服务，不允许金融机构在支付机构开立支付账户，暂停虚拟信用卡有关业务等。

“应该支付宝、财付通都收到这个文件了。”一位了解情况的第三方支付机构的相关人士说。

路透联系到支付宝、财付通相关人士，亦证实了上述消息。“通知下的很急，昨天我们还在跟一家商户谈线下二维码支付的业务，这个通知确实对我们业务影响很大。”支付宝一位人士称。

中国央行没有立即对此置评。

支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯 旗下的第三方支付机构。近期财付通透过微信红包、嘀嘀打车车费优惠等途径，吸引大量微信用户开通微信支付。（完） (发稿 赵红梅/谢衡; 审校 张喜良)
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