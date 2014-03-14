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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:54 BJT

韩国个股：浦项钢铁新CEO称暂不做重大钢铁投资，致力出售非核心资产

路透首尔3月14日 - 韩国浦项钢铁(POSCO) 新执行长(CEO)Kwon Oh-joon称，该公司暂不会扩充制造产能，并将透过出售非核心资产和推动一些子公司上市来筹资。这与前任执行长制订的策略有明显区别。

“我将采取大胆的措施，剥离非核心事业。”Kwon Oh-joon上任第一天、在浦项钢铁股东年会上称。

“浦项钢铁将不追求瞄准量化成长的新投资，反之，将侧重旨在提高价值的下游投资。”他在另一份声明中指出，全球钢铁市场因严重的供应过剩正遭遇困扰。

浦项钢铁在前任执行长Chung Joon-yang的带领下大举投资和并购，导致公司债务水准偏高，而遭信评机构一连串降评。

Kwon表示，浦项还将重组材料和能源业务，专注于锂、镍、燃料电池和洁净煤。Kwon之前担任浦项钢铁的技术长。

浦项钢铁1月表示今年投资支出将削减14%，预计营收增长平缓。该公司的获利已经连续三年下降 。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)
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