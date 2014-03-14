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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:05 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元回落，受中国经济数据和乌克兰局势影响

澳元受到乌克兰局势削弱。若乌克兰克里米亚地区推进公投，欧美可能对俄罗斯做出回应。

此外，对中国经济增长的持续忧虑也不利澳元。中国投资、零售销售和工厂生产数据均触及多年低点。

“尽管中国三项数据都远低于预期，但澳元意外处于高位。我本以为澳元会下跌更多，”澳洲联邦银行(CBA)利率策略师Joseph Capurso称。

澳元兑美元今年迄今仍上涨逾1%，近期攀升至三个月高点0.9135美元，因澳洲此前公布了一系列向好的经济数据。

新西兰元兑美元 最新报0.8545美元，从周四触及的11个月高点0.8607美元回落。新西兰元兑日圆 从六年高点下跌，贸易加权指数撤离前日所及、利率自由浮动以来高点80.13。

众多分析师认为，若乌克兰危机深化，或中国经济局面严重恶化，都可能推动新西兰元跌向0.8400美元。(完)

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(编译 洪曦/朱晓军；审校 杜明霞/张荻)
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