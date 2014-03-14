澳新汇市：澳元和新西兰元回落，受中国经济数据和乌克兰局势影响

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
澳元受到乌克兰局势削弱。若乌克兰克里米亚地区推进公投，欧美可能对俄罗斯做出回应。
此外，对中国经济增长的持续忧虑也不利澳元。中国投资、零售销售和工厂生产数据均触及多年低点。
“尽管中国三项数据都远低于预期，但澳元意外处于高位。我本以为澳元会下跌更多，”澳洲联邦银行(CBA)利率策略师Joseph Capurso称。
澳元兑美元今年迄今仍上涨逾1%，近期攀升至三个月高点0.9135美元，因澳洲此前公布了一系列向好的经济数据。
新西兰元兑美元 最新报0.8545美元，从周四触及的11个月高点0.8607美元回落。新西兰元兑日圆 从六年高点下跌，贸易加权指数撤离前日所及、利率自由浮动以来高点80.13。
众多分析师认为，若乌克兰危机深化，或中国经济局面严重恶化，都可能推动新西兰元跌向0.8400美元。(完)
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(编译 洪曦/朱晓军；审校 杜明霞/张荻)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha