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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:40 BJT

离岸人民币：交银两年期点心债以3.3%定价，认购倍数2倍

路透香港3月14日 - 根据销售文件，以资产计中国第五大银行--交通银行 两年期点心债以3.3%定价，较询价利率3.5%低20基点。

此批债券共发行15亿元，获30亿元、66帐户认购，认购倍数2倍；依区域分，亚洲占86%，欧洲14%。依投资人结构：银行48%，资产管理／基金25%，私人银行21%，保险及其他6%。

发行人评级为：A3（穆迪） / A-（标普）/ A（惠誉）。债券将在3月20日交割，2016年3月20日到期。

全球协调人为：交银香港、汇丰。联席承销还包括：交银国际、中信证券。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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