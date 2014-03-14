《焦点》中国秘密基金：导致铜市溃败的一支重要力量

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
”我们肯定是持有空头头寸...至少在上半年是这样，“一家中国基金的消息人士称，因未获允许对媒体置评而不愿具名。
这家基金在LME和上海均持有空头仓位，不过该消息人士称，一旦需求改善，或者铜价接近全球矿业巨擘的生产成本，将考虑改变目前操作。
两名矿业消息人士指出，中国铜矿业者也扩大在上海就价格跌势进行对冲，增持空头仓位。
中国是全球最大的精铜消费国，占到全球需求的40%左右，不过自去年起成长已经放缓，预期今年全球出现铜供给过剩。
交易商估计，过去两年来中国进口的铜当中，超过一半以上是当做抵押品筹资，也因此北京方面控制信贷以及遏制影子银行的措施恐将冲击铜市场。
不过巴克莱驻新加坡分析师Sijin Cheng说道，信贷市场紧缩或价格下滑，不太可能造成融资交易爆发普遍问题，因开出的融资信用证是90-180天左右，这意味着不会受到短期价格波动影响。
”这同保证金交易不同，迫不得已必须进行平仓。(铜融资)中通过回购交易，所有的成本均之前就可获知并锁定。“Cheng说道。
办理结构融资交易的交易商表示，铜的卖盘是来自投机客，并非来自于融资交易违约。
”投机客是主要推动力。我们还没有听到过有任何违约。“上海一贸易行的消息人士称。(完)
(编译 王兴亚/朱晓军/孙茉莉; 审校 王洋/高琦/张明钧)
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