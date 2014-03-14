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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:14 BJT

韩国汇市：韩元触及逾一周低位，受中美数据联合夹击

“1，070之下肯定有出口商的美元需求，”一外资银行交易员称。不过“图表显示做空韩元，这引发韩元多头不愿采取动作。”

周四公布的数据显示，1-2月中国工业增加值增速不及预估，且社会消费品零售增长也逊于预期。

美国2月零售销售回升，上周初请失业金人数降至三个月低点，显示经济在因严冬而突然放缓之后恢复活力。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,070.8 1,069.0

日圆/韩元 10.5157/227 10.4958

韩国公债期货 106.04 105.97

韩国综合股价指数 1,922.90 1,934.38

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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