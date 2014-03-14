香港热股：腾讯控股早盘股价大挫6.4%，有报导指央行暂停线下支付业务

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透香港3月14日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 周五早盘大跌，因有报导指出中国央行下令暂停线下支付业务。
本地时间上午11:19时，腾讯大跌5.7%至554.5港元，稍早最多跌6.8%至548港元，为2月14日以最低；大盘恒生指数 跌1.09%。
三位消息人士指出，中国央行支付结算司支付结算司已下发文件要求支付宝等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。
此前与阿里巴巴 及腾讯合作推出虚拟信用卡的中信银行 亦重挫。其H股跌逾6%至3.96港元，A股一度跌停，目前跌幅略缩小至8.44%至4.88元人民币。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交