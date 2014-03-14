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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 11:29 BJT

香港热股：腾讯控股早盘股价大挫6.4%，有报导指央行暂停线下支付业务

路透香港3月14日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 周五早盘大跌，因有报导指出中国央行下令暂停线下支付业务。

本地时间上午11:19时，腾讯大跌5.7%至554.5港元，稍早最多跌6.8%至548港元，为2月14日以最低；大盘恒生指数 跌1.09%。

三位消息人士指出，中国央行支付结算司支付结算司已下发文件要求支付宝等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。

此前与阿里巴巴 及腾讯合作推出虚拟信用卡的中信银行 亦重挫。其H股跌逾6%至3.96港元，A股一度跌停，目前跌幅略缩小至8.44%至4.88元人民币。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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