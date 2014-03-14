版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:23 BJT

标题新闻：新加坡第四季失业率终值为1.8%，持平于初值

路透新加坡3月14日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐