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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:31 BJT

香港个股：永利澳门拟发行七年期7.5亿美元优先票据，息率5.25%

路透香港3月14日 - 澳门赌场营运商--永利澳门有限公司 周五称，公司拟发行七年期本金额为7.5亿美元的优先票据，息率5.25%。

永利澳门于香港联交所的声明称，是次发行所得款项净额估计约7.49亿美元，供营运资金需求及用作一般公司用途。

该批票据于2021年10月15日到期，发售价为本金额之100.75%，另加自2013年10月16日起累计的利息。每半年支付一次利息，首个付息日为2014年4月15日。

永利澳门于澳门经营“永利澳门”及“万利”两间赌场酒店，并正在于Cotai金光大道兴建一座综合豪华渡假村“永利皇宫”，预计于2016年上半年开业。

香港时间11:17，永利澳门跌2.32%，报35.75港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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