美韩贸易：韩国需先解决与美国贸易争端才能参与TPP谈判--美官员

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透华盛顿3月13日 - 美国一位高级官员周四说，在韩国解决和美国贸易协议的所有问题之前，美方不欢迎韩国参与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的谈判。
这位官员说，美韩自由贸易协定(KORUS)已达成两年，美国却仍在确认韩国是否完全履行放宽美国商品出口至韩国管道的承诺，这位官员指的问题是海关监管及汽车进口。
KORUS当时是仅次于北美贸易协定之后的第二大美国贸易协定。但与现在美国和欧盟及其他11个太平洋国家正在协商的TPP相比已经相形见绌。
韩国已表达加入TPP的兴趣，但美国将坚持韩国应先落实美韩双边协定运作顺畅。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha