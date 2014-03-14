更新版 1-半导体产业：东芝和SanDisk控Hynix，对涉闪存技术泄密案求偿

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(新增SanDisk诉讼、Hynix反应及相关背景)
* 先前东京警方逮捕一名涉嫌泄密的前SanDisk工程师
* 东芝称相关泄密损失超过1,000亿日圆
* Hynix不予置评，称尚未收到诉讼
路透东京3月14日 - 日本东芝 和美国SanDisk 分别对韩国SK Hynix 提出民事诉讼，称Hynix涉嫌窃取其用于智能手机及平板电脑的旗舰快闪记忆体晶片(闪存芯片)技术相关资料，并要求损害赔偿。
SK Hynix周五表示尚未收到该件诉讼通知，并不予置评。东芝和SanDisk在快闪记忆体技术合作近15年， Hynix是其竞争对手。
东京警方周四逮捕一名前SanDisk工程师，因该名之后任职Hynix的工程师，涉嫌不当提供技术资料给Hynix。
东芝周五表示已向东京地方法庭提出诉讼。东芝未透露求偿金额，但表示因该起泄密导致至少1,000亿日圆(9.8亿美元)的损失。
SanDisk表示已向加州圣克拉克高等法院对Hynix和相关实体提出诉讼，寻求损害赔偿、禁制令和其他补偿。
快闪记忆体晶片是东芝获利重要来源，其这项业务的主要对手包括韩国三星电子 。
Hynix周五早盘中下跌1.6%，跌幅大于韩股综合股价指数 。东芝挫低3.3%，表现也落后日股日经指数 。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha