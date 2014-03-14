台湾汇市：避险情绪拖累台币收低，不利因素或延续至下周初

* 台币随同主要亚币受避险情绪压制 * 周末待厘清乌克兰变数，但隐忧高涨 * 下周台币区间估30.250-30.400 路透台北3月14日 - 台币兑美元 周五收低2.9分至近三周低位。台币 今日受市场避险情绪压抑，随同韩元 、离岸人民币 日间跌幅扩大而趋弱， 市场风险胃纳在周末克里米亚公投前恶化，料紧绷情绪或延续至下周初。 汇银人士指出，因地缘政治忧虑升高而引发的不确定性今日在亚洲市场发酵，亚洲股市 及主要亚币全都走弱，日经 单日收低达3.3%，台股跌幅虽少于多数区域股市，但也 连同汇市产生观望情绪，为下周台币走势投下变数。 〞现在大家对乌克兰的看法悲观一点，刚好美元近期也在低点，下周有机会反弹，亚币 就会弱一些。〞一位本地银行交易员说。 台币周线收低0.26%，同期间韩元则走低达1.14%，离岸人民币今日盘中亦贬破了6.15的 关键水位，均对台币造成压力。 台币今日收盘价30.381为近三周低位，前低为2月25日收报30.402。 交易员指出，除乌克兰外，下周的另一重头戏为美国联邦储备理事会(美联储/FED)的议 息会议。目前市场一般预期FED将再度减码100亿美元的购债额度，并以中性看待事件。不过 如果FED意外将减码幅度扩大至150-200亿美元，或在声明中暗示升息时点可能提前，将引发 新一波的震荡，亚币走势将更受考验。 然而整体而言，相对其他亚币震荡较大，台币在避险情绪高涨时跌幅依旧有限，交易员 认为台湾央行偏好稳定走势、外资对台股减码不多，以及出口商在30.300以上抛汇意愿增强 ，均给予台币支撑。 他们预料，下周台币区间估在30.250-30.400。即使台币趋贬，在30.350-30.400间仍将 涌现卖汇压力，有机会成为短线台币支撑位。 今日台币实质交易区间主要在30.323-30.340，上日在30.300-30.330。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，包括一周及一个月期美元/台币换汇点 均已转为溢价，显示短线美元稍稍看涨，与现汇方向一致；一个月远汇报价 尾盘在30.330/30.340，上日纽约盘收在30.315。 台湾股市收挫0.69%，几全数回吐上日涨幅，但外资及陆资在台股仅有小幅卖超17.42亿 台币，由买转卖。 瑞郎和日圆等避险货币周五受到追捧，且隔夜时曾大涨，因乌克兰紧张局势升温，并且 围绕中国经济的担忧情绪继续发酵。 下周全球重要经济事件与数据包括： 周一：欧元区2月通胀率终值、美国3月纽约联邦储备银行制造业指数、韩国央行总裁金 仲秀在国际会议上致词； 周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议、中国2月70个大中城 市住宅销售价格月度报告、欧元区1月贸易收支、美国2月CPI、实质所得、房屋开工和建筑 许可年率、日本3月路透短观调查及2月贸易收支； 周三：FOMC宣布利率决议、欧洲央行管委会和一般委员会举行会议、英国3月央行货币 政策委员会(MPC)投票结果、英国2月请领失业金人数、美国第四季经常帐、纽西兰第四季GD P、日本央行总裁黑田东彦讲话； 周四：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论、德国2月PPI、美国一周初请失业金人 数、美国2月成屋销售年率和领先指标、美国3月费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总 裁黑田东彦讲话； 周五：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会、欧元区3月消费者信心、 加拿大2月CPI和1月零售销售。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.381 30.352 30.275-30.381 30.380 5.04 5.38 元太外汇经纪公司 30.375 30.350 30.323-30.375 30.375 2.63 2.82 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.120/-0.100 (完)